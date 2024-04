Stiri pe aceeasi tema

- PSD Cluj a decis sa aiba un candidat propriu la Primaria Cluj-Napoca in loc sa mizeze pe candidatul independent Sabin Sarmaș. In lupta impotriva lui Emil Boc intra Aurelia Cristea, fost ministru delegat pentru dialog social in Guvernul Ponta. „Da, am acceptat propunerea PSD sa candidez pentru Primaria…

- Sabin Sarmaș, tanarul contracandidat al primarului Emil Boc la Primaria Cluj-Napoca, a venit cu o replica dura dupa ce a fost scos de la șefia Comisiei de IT din Camera Deputaților. Amintim ca, deputatul liberal a fost exclus din PNL și inlocuit cu un subaltern in Comisia de IT a Camerei deputaților…

- Depuatul liberal Sabin Sarmaș și-a anunțat intenția de a candia impotriva lui Emil Boc pentru a caștiga Primaria Cluj-Napoca. Pentru ca nu are susținerea partidului din care face parte, Sarmaș susține ca va merge in cursa electorala ca independent. Lucrurile nu stau insa așa, potrivit unei analize…

- Deputatul PNL, Sabin Sarmaș, susține ca va candida la Primaria Cluj Napoca, condusa in prezent de un alt liberal, Emil Boc. Deputatul arata ca nu va candida din partea PNL ci din partea unui partid inexistent in prezent ”Oamenii Invizibili ai Clujului”. Cel mai probabil, Sarmaș va fi exclus din PNL,…

- Deputatul PNL, Sabin Sarmaș, care candideaza independent la Primaria Cluj-Napoca, afirma ca in pofida ultimelor declarații al lui Emil Boc, edilul ar fi pe picior de plecare de la Primaria Cluj și ar ravni o funcție mai importanta la nivelul UE. „Mi se pare ca asistam la un mod aproape comic, la…

- Parlamentarul liberal Sabin Sarmaș (foto), președintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Camera Deputaților, a anunțat recent ca vrea sa candideze la Primaria municipiului Cluj-Napoca, impotriva actualului edil. Liderul liberalilor clujeni, europarlamentarul Daniel Buda,…

- Sabin Sarmaș, președintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Camera Deputaților, a anunțat ca vrea sa candideze impotriva lui Emil Boc la primaria Cluj-Napoca. Actualul edil inca nu și-a anunțat in mod oficial intenția de a candida la Primarie. Orașul a ajuns intr-o etapa…

- Continue reading De ce il contracandideaza Sabin Sarmaș pe Emil Boc la Primaria Cluj Napoca: Orașul nostru e ca o mamaliga care sta sa explodeze. Clujul trebuie sa treaca la alt nivel at Info real.