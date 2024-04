Stiri pe aceeasi tema

- A doua proba din bootcamp i-a luat prin surprindere pe concurenți, chiar in ediția 14 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2024. Gabriela Lucuțar, aka Regina Intunericului, a avut o reacție neașteptata cand a auzit ce au anunțat chefii.

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- Concurenții de la Chefi la cuțite au ajuns in bootcamp și au primit prima proba. Irina Fodor i-a anunțat ca vor gati și a inceput tensiunea in bucatarie. Aceștia trebuie sa se gandeasca la farfurii ideale cu care sa-i surprinda pe jurați, pentru a merge mai departe in competiție.

- Concurenții au primit o veste ce i-a lasat masca in bootcamp-ul din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 16 aprilie 2024. Prima proba din aceasta etapa a generat scantei la bancurile de lucru.

- In aceasta seara, la Chefi la cuțite, se da marea adunare: incepe bootcampul sezonului 13! Concurenții intra acum in cea mai dura etapa eliminatorie de care vor trece doar cei care demonstreaza ca merita intr-adevar un loc intr-una dintre echipele juraților.

- In ediția 7 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Irina Fodor a pus presiune pe cei patru chefi atunci cand a dezvaluit cine va face degustarea și jurizarea, dar și care este amuleta pusa la bataie.

- Irina Fodor și-a facut apariția in bucatarie și a anunțat ce avantaj important aduce prima amuleta de la Chefi la cuțite sezonul 13, dar și ce se intampla dupa fiecare confruntare intre chefi.

- Chefi la cuțite 2024 revine la Antena 1 cu sezonul 13, care e prezentat de Irina Fodor. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu jurizeaza concurenții in etapa preselecțiilor. Cine prezinta Chefi la cuțite 2024, sezonul 13Irina Fodor prezinta Chefi…