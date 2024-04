“Team România” și OUG 41. Două lozuri Lozul “Team Romania” ar trebui sa fie unul norocos pentru actualul guvern. Din Ordonanța de Urgența semnata de premierul Marcel Ciolacu reiese clar ca sportivii romani au nevoie de suport financiar. Pentru a fi la Jocurile Olimpice in aceasta vara. Așadar, premierul spune ca COSR are nevoie de bani. Dar președintele Mihai Covaliu, spune ca COSR nu are nevoie. Intr-un fel, amandoi au dreptate. Ca nivelul de comunicare dintre cele doua instituții este perfectibil, e evident. Ca ambele au nevoie de mai multa transparența fața de publicul lor, știm de mult. Potrivit OUG, Loteria Romana va lansa lozul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

