Miceștii de Câmpie: Beat fiind, a ucis un cal cu toporul! Bărbatul a fost reținut Un barbat de 39 de ani din Miceștii de Campie a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce, beat fiind, a ucis un cal cu toporul. Acesta a distrus și o caruța. Ieri, in urma investigațiilor și probelor administrate, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bistrița-Nasaud au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui barbat de 39 de ani din Miceștii de Campie, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de uciderea animalelor cu intenție, fara drept și distrugere. „Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit faptul ca, in noaptea de 26/27 aprilie a.c., in timp ce se afla la o stana pe care… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

