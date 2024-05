Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca la Snagov se intra in linie dreapta cu construcția liceului „Mihail Kogalniceanu”. Vechea cladire a liceului a fost demolata, iar elevii claselor VIII-XII invața, in prezent, in doua școli din comuna. Cladirea liceului urmeaza sa fie reconstruita,…

- Mecanismul de implementare a salariului minim european va incepe de la 1 iulie, legislația fiind adoptata deja, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Ciolacu da asigurari ca legislația cu privire la salariului minim european a fost aprobata. „Vedeti ca am intrat in procedura de implementare. O sa explice…

- Ieri, mai mulți fermieri au organizat proteste spontane la poarta unor baterii de rachete antigrindina din județele Prahova, Buzau, Vrancea, Iași și Suceava. Ei susțin ca rachetele polueaza apa, aerul și solul și alunga ploile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a raspuns astazi fermierilor…

- Duminica incepe sezonul de prohibiție a pescuitului scrumbiei din Dunare. Pescuitul in scop comercial, familial si recreativ al acestei specii este interzis, incepand de maine, in Delta Dunarii. Ce este mai deosebit pentru aceasta specie este ca interdicția de pescuit se aplica in perioade stricte,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza, in perioada 15-17 martie 2024, Targul „Poftim din Romania – Vatra Satului in sectorul 4”. Targul este organizat de MADR in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 și cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. „Vatra satului…

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a votat un proiect de lege care imbunatațește considerabil Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Initiativa legislativa, a carei coinițiator sunt, reglementeaza organizarea la nivel national a activitatii tuturor operatorilor economici…

- Reabilitarea cladirii spitalului din comuna Fantanele a intrat in linie dreapta, a anunțat primarul Vasile Hij. ”Investiția este realizata in urma asocierii dintre Primaria Fantanele si CSJ in speta Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava privind infiintarea de servicii…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (foto), din cauza intarzierilor la plata a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) și a blocajului din sistem. La doua…