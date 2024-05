WhatsApp dispare de pe anumite telefoane de la 1 iunie 2024. Lista completă De la 1 iunie 2024, WhatsApp nu va mai fi disponibil pe anumite smartphone-uri, afectand milioane de utilizatori la nivel global. WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de mesagerie la nivel global, utilizata de milioane de persoane din diverse țari, inclusiv din Romania. De la tineri pana la adulți, WhatsApp a devenit o […] The post WhatsApp dispare de pe anumite telefoane de la 1 iunie 2024. Lista completa appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

