- Anunțata de ceva vreme de guvernanți, reorganizarea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) intra in linie dreapta. Astfel, urmeaza sa se desființeze opt instituții de la nivel central și 67 de instituții la nivel teritorial, ceea ce inseamna o reducere de 218 de posturi de conducere.…

- Virgil Laurențiu Gaman a revenit pe funcția de secretar general in Ministerul Agriculturii. Decizia privind reluarea activitații de catre Gaman in funcția publica de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 455/2024. Virgil Laurențiu…

- Ieri, mai mulți fermieri au organizat proteste spontane la poarta unor baterii de rachete antigrindina din județele Prahova, Buzau, Vrancea, Iași și Suceava. Ei susțin ca rachetele polueaza apa, aerul și solul și alunga ploile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a raspuns astazi fermierilor…

- Cantarețul de muzica de petrecere a doborat un record pe Tiktok. 80 de mii de romani s-au uitat la live-ul lui Nicolae Guța in care facea și dedicații. Inregistrarea a durat patru ore, timp in care utilizatorii au facut donații uriașe. S-au strans 180 de mii de dolari.Dupa ce Tiktok va lua o parte din…

- Avand in vedere noile condiții stabilite prin adoptarea Ordinelor de ministru nr. 106 și 107 din data de 19 martie, cu privire la indeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor specifice pentru sectoarele vegetal si zootehnic, APIA Salaj a dispus prezența reprezentanților instituției in toate…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza, in perioada 15-17 martie 2024, Targul „Poftim din Romania – Vatra Satului in sectorul 4”. Targul este organizat de MADR in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 și cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. „Vatra satului…

- Economie Peste 78 milioane lei decontate de MADR pentru consumul de energie electrica cu irigațiile martie 12, 2024 09:51 Pana la data de 6 martie 2024, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare, a platit integral sumele solicitate pentru acoperirea…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat in data de 5 martie 2024, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol sau pomicol, activitate finantata in cadrul Planului Strategic 2023 – 2027, prin interventia DR-33. Perioada…