De mâine, fără scrumbie de Dunăre! Începe prohibiția. Duminica incepe sezonul de prohibiție a pescuitului scrumbiei din Dunare. Pescuitul in scop comercial, familial si recreativ al acestei specii este interzis, incepand de maine, in Delta Dunarii. Ce este mai deosebit pentru aceasta specie este ca interdicția de pescuit se aplica in perioade stricte, pe sectoare delimitate precis. Astfel, pescuitul scrumbiei, indiferent in ce context, va fi interzis in perioada 31 martie – 9 aprilie, pe Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia. In perioada 5-19 aprilie, interdicția se aplica pe porțiunea dintre Ceatal Chilia si Vadul Oii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

