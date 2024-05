Stiri pe aceeasi tema

- Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt praznuiti de crestinii ortodocsi in fiecare an pe 21 mai. Este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox și este celebrata anual de peste 1,75 milioane de romani. Potrivit creștin.ortodox.ro, Constantin cel Mare s-a nascut in orașul Naissus…

- "La mulți ani tuturor celor care iși sarbatoresc astazi ziua numelui! Alegeri 2024. Nicolae Ciuca: „Sansa PNL este sa aiba candidat la Presedintia Romaniei” Sfinții Imparați Constantin și Elena au aratat ca exista tarie in credința și pace sufleteasca intr-o viața plina de primejdii. Exemplul lor,…

- Pe data de 21 mai creștinii ii cinstesc pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, cunoscuți ca ocrotitori ai Creștinismului. Povatuit de mama sa, Elena, Imparatul Constantin cel Mare (272-337) i-a eliberat din asuprire pe toti cei care credeau in Mantuitor, devenind ulterior protectorul lor. Un…

- Sfinții Constantin și Elena. Semnificații ale sarbatorii, tradiții, superstiții. Ce nu ar trebui sa faci pe 21 mai 2024 Sfinții Constantin și Elena. Pe 21 mai, Biserica Ortodoxa ii sarbatorește pe Sfintii Mari Imparati si intocmai cu Apostolii, Constantin si mama sa, Elena. In vremea lor, Biserica a…

- Nume care se sarbatoresc de Sf Constantin si Elena 2024 si nume derivate din Constantin si Elena care iși serbeaza onomastica | albaiuliainfo.ro Sfinții Constantin și Elena: Peste 1,1 milioane de femei si peste 600.00 de barbati isi sarbatoresc onomastica in 21 mai, de Sfintii Imparati Constantin si…

- Marți, 21 mai, de sarbatoarea inchinata Sfinților Imparați și intocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, biserica de lemn a Manastirii „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din localitatea Budești, Protopopiatul Sighet, județul Maramureș, va fi sfințita de trei Ierarhi ai Sfantului Sinod…

- Calendar ortodox MAI 2024: Sfintele Paști, Izvorul Tamaduirii și Sfinții Imparați Constantin și Elena, principalele sarbatori religioase ale lunii Calendar ortodox MAI 2024: Sfintele Paști, Izvorul Tamaduirii și Sfinții Imparați Constantin și Elena, principalele sarbatori religioase ale lunii In luna…

- FOTO: Popas duhovnicesc langa Dorohoi, cu pricesne și invațaturi pe calea Sfintei Cruci, semn al binecuvantarii și al biruinței Aseara, in Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, in Biserica parohiala „Sfinții Imparați Constantin și Elena” din localitatea Broscauți, Protopopiatul Dorohoi,…