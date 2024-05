Stiri pe aceeasi tema

- Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt praznuiti de crestinii ortodocsi in fiecare an pe 21 mai. Este una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox și este celebrata anual de peste 1,75 milioane de romani.

- Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt sarbatoriți pe 21 mai in calendarul Bisericii Ortodoxe, un moment foarte important in calendarul creștin ortodox. Iata ce se face de Sfinții Constantin și Elena pentru noroc și bunastare. Cine au fost Sfinții Constantin și Elena Constantin cel Mare, nascut in…

- Izvorul Tamaduirii este una dintre cele mai importante sarbatori pentru creștinii ortodocși. Izvorul Tamaduirii nu are data fixa, aceasta sarbatoare pica in fiecare an in Saptamana Luminata, in prima vineri de dupa Paști. In 2024, Izvorul Tamaduirii are loc pe 1o mai. Izvorul Tamaduirii. Tradiții și…

- Franta ar trebui sa limiteze utilizarea smartphone-urilor si a retelelor de socializare de catre copii si adolescenti, a recomandat marti un grup de experti numit de presedintele Emmanuel Macron, pe fondul ingrijorarii tot mai mari la nivel mondial cu privire la impactul egativ al acestora asupra mintilor…

- Echinoctiul de primavara reprezinta momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice. Fenomenul se va produce in miercuri, 20 martie, la ora 05.06, ora Romaniei. „Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa „zapada mieilor”, cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii desi luna martie…

- Nu doar Emil Boc se incordeaza pentru un job in strainatate. Și Alin Tișe, președintele Consiliul Județean Cluj și președinte al filialei PNL Cluj, cauta calificari complementare politicii. Dupa ce a fost DJ la propria nunta și la un revelion organizat de CJ Cluj, noaptea trecuta le-a facut un cadou…

- Romanii de pretutindeni, si nu numai, se pregatesc de un moment special, intrarea in data de 29 februarie, lucru care se intampla o data la patru ani, 2024 fiind an bisect. O data la patru ani ne confruntam cu un moment special. Avem parte de un an bisect, ceea ce inseamna ca luna februarie are […]…

- Ucrainenii fug de armata, așa ca autoritațile au dat ordin la frontiere, ca barbații cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani sa nu mai poata ieși din țara. Interdicția vizeaza toate granițele cu romania și Republica Moldova, de care barbații majori nu se mai pot apropia nici la o distanța mai mica…