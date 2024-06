Elevii și studenții care au absolvirea în 2024 pot primi până la 1980 de lei Bani pentru absolvenții din 2024 Studenții, elevii de liceu sau cei de la postliceale primesc vești excelente! ANOFM (Asociația Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca) a transmis faptul ca cei care vor absolvi in anul 2024 vor avea parte de bani de la stat. Sumele pornesc de la 330 de lei pe luna pentru cei care indeplinesc condițiile. Este nevoie doar de depunerea unui dosar care sa cuprinda toate actele pentru a primi banii direct pe card. Pentru a primi cei 330 de lei, categoriile vizate trebuie sa depuna actele la cel mult 60 de zile de cand și-au finalizat studiile. Ajutorul este in valoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

