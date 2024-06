Stiri pe aceeasi tema

- Top pensii din UE Pensia medie pe care o incaseaza un roman este de 382 de euro, la nivel de 2021, conform datelor oferite de Autoritatea Europeana pentru Asigurari și Pensii Ocupaționale, scrie Euronews . Mai jos decat Romania, la nivelul Uniunii Europene, este Bulgaria, unde pensia medie este de 226…

- Un numar de 4.748.274 de pensionari era inregistrat in aprilie 2024 in Romania, cu 4.274 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.248 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totala a drepturilor de pensie cuvenite…

- Cat este pensia medie in Romania. Cați pensionari erau in luna martie 2024 Cat este pensia medie in Romania. Cați pensionari erau in luna martie 2024 Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia…

- In Romania traiesc tot mai puțini pensionari. Botoșani, in topul județelor cu cele mai mici pensii Anul trecut, numarul mediu de pensionari a fost de 4,98 milioane persoane dintre care, numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,60 milioane persoane, in scadere cu 6.000 persoane…

- Pensia medie lunara a crescut cu 13,9%, in 2023, comparativ cu anul precedent, pana la valoarea de 2.113 lei, a anuntat, vineri, Institutul National de Statistica (INS).Numarul mediu de pensionari a fost de 4,980 milioane de persoane, in scadere cu 24.000 persoane fata de anul precedent. Numarul mediu…

- In timp ce pensia medie din Romania este de aproape 2.300 lei, cel mai bogat pensionar din țara se bucura de o pensie bruta de 108.000 lei. Primește in mana aproape 96.000 lei, echivalentul a 19.000 euro pe luna.Alți patru pensionari norocoși din Romania au pensii mai mari de 60.000 lei, sume primite…

