Elevele cu dizabilități, interzis la cursuri în perioada menstruației Conducerea unei școli speciale din Oradea a luat o decizie șocanta. Potrivit hotararii luate de Consiliul de Administrație al unitații de invațamant, elevelor cu dizabilitați li s-a interzis sa vina la școala in timpul menstruației. Motivul deciziei este halucinant: consiliul de administratie al scolii s-a temut ca fetele ar putea imbolnavi profesorii si elevii. Decizia […] The post Elevele cu dizabilitați, interzis la cursuri in perioada menstruației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

