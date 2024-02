BNR menține dobânda cheie la 7%/an. Când este probabilă prima scădere Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Dobanda cheie este nemodificata din luna ianuarie a anului trecut, cand BNR a crescut rata dobanzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an. ”Deciziile CA al BNR vizeaza readucerea […] The post BNR menține dobanda cheie la 7%/an. Cand este probabila prima scadere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

