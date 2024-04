Stiri pe aceeasi tema

- Marfurile alimentare s-au scumpit in martie 2024 fata de martie 2023 cu 2,81%, marfurile nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,2%. Rata anuala a inflatiei a scazut la 6,6% in martie, de la 7,2% in februarie, conform datelor anuntate joi de Institutul National de Statistica (INS), aceasta fiind…

- Indemnizația de șomaj și alte masuri de stimulare a ocuparii forței de munca aplicate de ANOFM, care se raporteaza la Indicatorul Social de Referința (ISR) cresc de la 1 martie 2024. Potrivit Institutului National de Statistica (INS), rata inflatiei pentru 2023 este de 10,4%, astfel Indicatorul Social…

- Cele mai recente date ale Institutului National de Statistica (INS) arata ca serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate la inceputul acestui an. In prima luna a acestui an, pretul detergentilor a urcat cu 22,60%, comparativ cu ianuarie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Dobanda cheie este nemodificata din luna ianuarie a anului trecut, cand BNR a crescut rata dobanzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an. ”Deciziile CA al BNR vizeaza…

- Circa 13,6 milioane de sosiri ale turiștilor a inregistrat Romania in 2023, 85% dintre aceștia fiind co-naționali ai noștri și doar 15% fiind straini, arata datele transmise, luni, de Institutul Național de Statistica(INS). ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica (inclusiv apartamente…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, in 2023, ar fi intrat in Romania porumb, grau și rapița din Ucraina, deși existau interdicții din partea Uniunii Europene. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, susține ca nu știe nimic. „Din discutiile pe care le-am avut cu vama din Romania, nu mi s-a comunicat…

- Produsele de consum s-au scumpit cu 10,4% in ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023), anunța Insititutul Național de Statistica (INS). Cele mai mari creșteri ale preturilor au fost in sectorul serviciilor: 11,2%. Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie 2023 la 6,6%, de la 6,72% in noiembrie,…