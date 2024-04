Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a discutat un calendar potential de reducere a ratei dobanzii de politica monetara, dar este nevoie de doua luni care sa confirme ca inflatia vine categoric in jos, dupa cresterea din ianuarie, a afirmat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Dobanda cheie este nemodificata din luna ianuarie a anului trecut, cand BNR a crescut rata dobanzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an. ”Deciziile CA al BNR vizeaza…

