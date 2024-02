Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei Romaniei a incetinit la 1,8% in 2023, trasa in jos de inflatie si avansul mai redus al creditelor private, care au constrans cererea interna, in timp ce cererea externa a ramas slaba, dar avansul va accelera la 2,9% in 2024, potrivit estimarilor de iarna ale Comisiei Europene, publicate…

- A ținti inflația pare mult mai dificil decat se pare. O dovedesc bancherii centrali prin inasprirea politicii monetare – creșterea ratei dobanzii. Politica monetara este un instrument contondent. Era inflației scazute de la mijlocul anilor 1980 pana la criza financiara globala a sporit importanța bancilor…

- Consiliul de supraveghere al Meta a stabilit ca un videoclip postat pe Facebook care sugereaza in mod eronat ca președintele SUA, Joe Biden, este pedofil, nu incalca regulile actuale ale companiei, considerand in același timp ca aceste reguli sunt "incoerente" și se concentreaza in mod limitat asupra…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei se reuneste astazi pentru prima sedinta de politica monetara din acest an, dupa ce anul trecut a pastrat pe tot parcursul anului rata dobanzii la 7%. Potrivit analistilor, Banca Centrala ar putea decide o prima scadere a ratei dobanzii in conditiile…

- Crestere increderii raportata miercuri de Conference Board a avut loc la toate grupele de varsta si nivelurile de venituri ale gospodariilor. Desi consumatorii au continuat sa-si faca griji cu privire la inflatie, multi planuiesc sa cumpere vehicule cu motor, case si electrocasnice majore, cum ar fi…

- BNM menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul de 4,75 la suta anual. Totodata, se mențin ratele de dobanda la creditele overnight, la nivelul de 6,75 la suta anual și la depozitele overnight, la nivelul de 2,75 la suta anual.

- Banca Angliei (BoE) a decis joi sa mentina dobanda de politica monetara la 5,25%, la cel mai ridicat nivel incepand din 2008, si a semnalat ca este putin probabil sa reduca curand dobanda, transmit Reuters si BBC.Cei noua membri ai Comitetului de politica monetara de la BoE au votat 6 la 3 pentru…

- Inflatia in zona euro va continua sa scada in lunile urmatoare, chiar daca intr-un ritm mai lent, a declarat presedintele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul cipriot Kathimerini, preluat de Reuters. In luna noiembrie, rata anuala…