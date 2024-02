Puterea bancherilor, inflația și obsesia pentru politica monetară A ținti inflația pare mult mai dificil decat se pare. O dovedesc bancherii centrali prin inasprirea politicii monetare – creșterea ratei dobanzii. Politica monetara este un instrument contondent. Era inflației scazute de la mijlocul anilor 1980 pana la criza financiara globala a sporit importanța bancilor centrale, dar a exagerat și puterea acestora. Apoi, economiile au […] The post Puterea bancherilor, inflația și obsesia pentru politica monetara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

