- Dupa doua mandate in Parlamentul European, Maria Grapini va trage pe dreapta. Si asta dupa ce PUSL, partidul patronat de Dan Voliculescu, a decis sa mearga pe lista proprie la alegerile europarlamentare. In sondajele reale, PUSL este cotat la sub 1% din preferintele de vot ale romanilor. Biroul Executiv…

- Biroul Executiv al Partidului Umanist Social Liberal a hotarat, joi, participarea PUSL la alegerile europarlamentare pe lista proprie. Campania electorala se va desfașura sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!”.„Lista va fi deschisa de actualul europarlamentar Maria Grapini”, a declarat, pentru…

- Actuala echipa guvernamentala ar urma sa fie remaniata in scurt timp, astfel incat miniștrii care doresc sa candideze la alegerile locale sau europarlamentare sa o poata face fara sa mai fie in funcție. Premierul Marcel Ciolacu pregatește o mișcare in acest sens, in condițiile in care demnitarii de…

- Atragerea fondurilor europene, pentru realizarea unor investiții majore in Romania, reprezinta un obiectiv asumat al coaliției de guvernare PSD -PNL. Decizia de a organiza in aceeași zi alegerile locale și pe cele europarlamentare, cu lista comuna PSD -PNL la alegerile pentru Parlamentul European, este…

- Alexandru Rafila a vorbit despre candidatura la alegerile europarlamentare. Ce spune acesta și ce planuri are pe scena politica din Romania? Alexandru Rafila spune ca și-a depus deja opțiunea pentru candidatura la organizația PSD Sector 2 pentru alegerile europarlamentare, iar colegii sai și-au dat…

- Traian Basescu nu figureaza pe lista de candidați la alegerile europarlamentare intocmita de Partidul Mișcarea Populara (PMP), partidul pe care Basescu l-a fondat. Pe lista candidaților PMP la alegerile europarlamentare din anul 2024 apar urmatoarele persoane: Eugen Tomac – președinte PMP, Ionuț Simionca…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a intrat in linie dreapta și deja se cam știe cine din actualii europarlamentari va fi pe un loc eligibil pe lista PSD. La alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, PSD mizeaza ca va obține 10-12 mandate de eurodeputați. Deocamdata, lista finala…

- Avocatul Gheorghe Piperea a fost desemnat coordonatorul AUR pentru alegerile europarlamentare, a anuntat liderul George Simion, intr-o conferinta de presa. Lista AUR la alegerile pentru Parlamentul European va fi deschisa de eurodeputatul Cristian Terhes, liderul Partidului Național Conservator Roman.