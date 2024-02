Actuala echipa guvernamentala ar urma sa fie remaniata in scurt timp, astfel incat miniștrii care doresc sa candideze la alegerile locale sau europarlamentare sa o poata face fara sa mai fie in funcție. Premierul Marcel Ciolacu pregatește o mișcare in acest sens, in condițiile in care demnitarii de acum sunt cap de lista in multe dintre cazuri. Remanierea guvernamentala luata in calcul de Marcel Ciolacu ar urma sa aiba loc, deoarece in coaliție s-ar fi cazut de acord ca niciun ministru care dorește sa candideze la alegerile locale sau europarlamentare sa nu o faca fiind inca in funcție, susțin…