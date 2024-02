Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa comuna desfașurata astazi, premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciuca, au anunțat oficial ca alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale, iar PSD și PNL vor forma o lista comuna la aceste alegeri. UPDATE ora 19.31: In contextul…

- E OFICIAL! S-a anunțat comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Decizia coaliției PSD-PNL E OFICIAL! S-a anunțat comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Decizia coaliției PSD-PNL Alegerile locale și cele europarlamentare vor fi comasate, anunța Nicolae Ciuca. Pentru europarlamentare…

- Pe 8 septembrie, vom avea primul tur al prezidențialelor, iar cel de-al doilea pe 22 septembrie, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu in ședința interna a partidului. De asemenea, alegerile parlamentare vor fi organizate pe 8 decembrie, a mai declarat premierul. Calendarul comun al coaliției PSD…

- Lista comuna PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare ar putea fi deschisa de o femeie, independenta de cele doua partide. Liberalii și social-democrații se reunesc pentru a valida deciziile luate de liderii coaliției, miercuri dimineața, in privința comasarii alegerilor. „Propunerea mea e ca lista…

- Strategia comuna a coaliției PSD - PNL va fi validata astazi, la ora 16.00, in ședințele separate ale conducerilor celor doua partide, iar decizia finala va fi anunțata public de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca intr-o conferința programata la ora 19.00.Decizia a fost insa prefațata de europarlamentarul…

- Surse politice susțin ca liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au cazut de acord ca alegerile sa fie comasate. Comasarea ar viza atat alegerile locale cu alegerile europarlamentare, cat si alegerile prezidențiale cu cele parlamentare. Tot surse politice au declarat ca ințelegerea vine…

- Subiectul comasarii alegerilor europarlamentare cu locale, in 9 iunie, dar si varianta unei comasari a alegerilor parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidentiale, in luna decembrie, va fi discutat, joi, 8 februarie, in Coaliție, in condițiile in care nici PSD si nici PNL nu isi asuma paternitatea…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…