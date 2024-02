Liste comune la alegerile europarlamentare, anunță Nicolae Ciucă Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, a anunțat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca. „La europarlamentare am decis sa avem liste comune”, a afirmat Ciuca. Cat despre un eventual risc de sanctiune din partea electoratului liberal, din cauza sustinerii unei liste comune PSD – PNL si legat de campania pentru locale, Ciuca spune ca „exista acest risc pe care il asumam pentru un lucru foarte bine asumat: stabilitatea tarii si a guvernarii”. „Nu este vorba de a castiga un partid sau altul, un primar sau un presedinte de Consiliu judetean, ci ce castiga Romania prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

