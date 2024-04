Stiri pe aceeasi tema

- SFIDARE… La conferința extraordinara de saptamana trecuta a Organizației Județene a PSD Vaslui nu s-a stropit doar cu venin spre adversarii politici, ci s-au varsat și lacrimi, iar momentul emoționant l-a avut in prim-plan pe primarul Vasile Paval. Acesta și-a desemnat urmașul la Primaria Vaslui la…

- ATENȚIONARE… Inca o data, reprezentanții ISU Vaslui atrag atenția populației asupra riscurilor la care se expun cei care aleg igienizarea terenurilor prin incendiere. Pe langa pericolele la care se expun, inclusiv riscul de a-și pierde viața, cei care recurg la astfel de metode pot fi amendați cu sume…

- MODIFICARI… Dupa ce s-au impacat, s-au certat și s-au impacat iar, certandu-se pe vanatoarea de primari, social-democrații liberalii s-au reunit la sfarșitul saptamanii trecute ca sa adopte ordonanța de comasare a alegerilor europarlamentare cu alegerile locale. Actul normativ cuprinde multe surprize.…

- BANI… Guvernanții au aprobat o Ordonanța de Urgența prin care a fost stabilit un sprijin financiar de 5 euro/familie de albine, apicultorilor care au suferit perderi in 2023, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Actul normativ prevede instituirea unei scheme de ajutor…

- ȘOCANT… Detalii absolut tulburatoare ies la iveala in cazul celor doua femei, mama și fiica, gasite decedate in propria locuința de poștașul care venise sa le aduca pensiile. In timpul cercetarilor, polițiștii sosiți la fața locului au mai descoperit un cadavru, aparținand unui barbat in varsta de 28…

- NEMULȚUMIRI… In ziua in care Curtea de Apel Iași a respins contestația formulata de Dumitru Buzatu fața de masura arestului preventiv, la sediul Organizației Județene a PSD Vaslui au fost aprinse lumanari. Nu de catre membrii acestui partid, ci de adversarii politici de la AUR, care astfel au protestat…

