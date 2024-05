Patronatul IMM-urilor a lansat „Memorandumul” adresat viitoarei Comisii Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. In termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor fi desemnati…

- Unele si au inceput activitatea ca o gluma, altele si au atribuit acest nume pentru a atrage atentia. Printre acestea se numara Partidul Puiul Malefic, Partidul Cainelui cu doua cozi, Partidul Partid si Partidul Nu vota pentru noi, potrivit Antena 3.Sunt partide cu nume hazlii de la nivelul Uniunii…

- Parlamentul European (PE) a lansat luni videoclipul de promovare a alegerilor europene din 6-9 iunie, in cadrul celei de a doua etape a campaniei sale de comunicare care se desfasoara sub sloganul "Foloseste-ti votul. Sau altii vor decide pentru tine".

- Președintele Klaus Iohannis ii primește, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Charles Michel, și premierii Ungariei, Viktor Orban, al Belgiei, Alexander De Croo, și al Croației, Andrej Plenkovic, potrivit unor surse politice. Aceleași surse declara ca vizita oficialilor…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc in statele membre ale Uniunii Europene in perioada 6-9 iunie 2024, fiind așteptați la urne peste 370 de milioane de alegatori. In Romania, alegerile pentru Parlamentul European au loc simultan cu cele locale, in 9 iunie.

- Eurodeputatul Dan Motreanu, membru al Comisiei pentru dezvoltare regionala din Parlamentul European, ii invita pe fermierii si operatorii de aprovizionare cu alimente sa isi exprime opiniile in ceea ce priveste practicile comerciale neloiale, folosind sondajul lansat de Comisia Europeana. Acesta este…

- Este revolta in Neamț dupa decizia anunțata de liderii Coaliției. Se pare ca liderii filialelor PSD si PNL nu-și doresc liste comune pentru alegerile locale si vor avea candidati separati atat la primarii cat si la Consiliul Judetean Neamt. Anunțul a fost facut de catre presedintele PSD Neamt, Daniel…

- Fostul premier al țarii, Viorica Dancila, revenita in politica alaturi de partidul Națiune Oameni Impreuna, are in plan sa candideze pentru un loc in Parlamentul European. Totodata, aceasta a vorbit și despre comasarea alegerilor, alianțe politice, dar și o eventuala candidatura la prezidențiale. Intr-un…