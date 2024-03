Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de trei clujeni au primit locuri eligibile pe lista comuna a PSD-PNL, pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Este vorba despre Rareș Bogdan (locul 2 pe lista comuna, PNL), Daniel Buda (locul 6 pe lista comuna, președinte PNL Cluj) și Vasile Dincu (locul 9, președinte PSD Cluj).…

- PUSL lanseaza campania electorala sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!” și solicita partidelor din coaliție sa adopte o abordare mai responsabila in negocierea locurilor și selectarea candidaților. Partidul Unitații, Solidaritații și Libertații (PUSL) a facut un apel la responsabilitate politica in…

- Dupa doua mandate in Parlamentul European, Maria Grapini va trage pe dreapta. Si asta dupa ce PUSL, partidul patronat de Dan Voliculescu, a decis sa mearga pe lista proprie la alegerile europarlamentare. In sondajele reale, PUSL este cotat la sub 1% din preferintele de vot ale romanilor. Biroul Executiv…

- Pe 8 septembrie, vom avea primul tur al prezidențialelor, iar cel de-al doilea pe 22 septembrie, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu in ședința interna a partidului. De asemenea, alegerile parlamentare vor fi organizate pe 8 decembrie, a mai declarat premierul. Calendarul comun al coaliției PSD…

- Fostul premier al țarii, Viorica Dancila, revenita in politica alaturi de partidul Națiune Oameni Impreuna, are in plan sa candideze pentru un loc in Parlamentul European. Totodata, aceasta a vorbit și despre comasarea alegerilor, alianțe politice, dar și o eventuala candidatura la prezidențiale. Intr-un…

- Traian Basescu nu figureaza pe lista de candidați la alegerile europarlamentare intocmita de Partidul Mișcarea Populara (PMP), partidul pe care Basescu l-a fondat. Pe lista candidaților PMP la alegerile europarlamentare din anul 2024 apar urmatoarele persoane: Eugen Tomac – președinte PMP, Ionuț Simionca…

- Biroul Executiv National al Pro Romania a decis ca formatiunea sa participe cu liste proprii la alegerile pentru Parlamentul European, cap de lista fiind Victor Ponta. Corina Crețu, care va candida pe locul doi pe lista partidului, a anunțat deciziile luate pentru scrutinul din 9 iunie, transmite Agerpres.

- Este oficial. Președintele Consiliului European, Charles Michel, candideaza la alegerile pentru Parlamentul European , transmite presa din Belgia. ”Am decis sa candidez la alegerile europene din iunie 2024”, a anunțat Charles Michel. Am luat aceasta decizie impreuna cu familia mea politica din Belgia…