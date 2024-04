Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD și PNL au finalizat lista candidaților pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 9 iunie. Lista finala va fi depusa, vineri, de la ora 10.00, la Biroul Electoral Central. Liderii PSD și PNL iși fac calcule pentru cel puțin 17 locuri eligibile, iar in urma redistribuirii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a actualizat platforma online, introducand o noua secțiune pe site destinata cetațenilor romani din diaspora. Aceasta vine in sprijinul unei informari corecte privind alegerile pentru Parlamentul European , programate pentru iunie 2024. Secțiunea nou activata furnizeaza…

- Nu mai puțin de trei clujeni au primit locuri eligibile pe lista comuna a PSD-PNL, pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Este vorba despre Rareș Bogdan (locul 2 pe lista comuna, PNL), Daniel Buda (locul 6 pe lista comuna, președinte PNL Cluj) și Vasile Dincu (locul 9, președinte PSD Cluj).…

- Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, a confirmat ca se retrage de pe lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, din motive personale. „Confirm ca nu candidez la alegerile pentru Parlamentul European, din motive personale. Continui sa susțin Europa in Romania și…

- Coaliția PSD-PNL a decis ca Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București, sa deschida lista comuna la europarlamentare. Chiriac este din Bacau, unde a lucrat in administrația locala. Ramona Chiriac a fost consul general al Romaniei in Munchen din 2016 și face parte din serviciul…

- PUSL lanseaza campania electorala sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!” și solicita partidelor din coaliție sa adopte o abordare mai responsabila in negocierea locurilor și selectarea candidaților. Partidul Unitații, Solidaritații și Libertații (PUSL) a facut un apel la responsabilitate politica in…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Coaliția PSD – PNL a decis miercuri, dupa doua ședințe in coaliție, o discuție cu președintele Iohannis și reuniuni ale conducerilor formațiunilor politice, sa comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale. Alegerile generale al urma sa se desfașoare la termen, in decembrie, dar cele prezidențiale…