- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a publicat, marți, pe pagina sa de internet, informatii detaliate referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din acest an.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a actualizat platforma online, introducand o noua secțiune pe site destinata cetațenilor romani din diaspora. Aceasta vine in sprijinul unei informari corecte privind alegerile pentru Parlamentul European , programate pentru iunie 2024. Secțiunea nou activata furnizeaza…

- Romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Germania sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca marti si miercuri, 12 și 13 martie, vor avea loc greve ale insotitorilor de bord angajati ai companiei de zbor Lufthansa.Grevele vor afecta toate zborurile companiei Lufthansa…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat luni ca a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul ministrului privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani, in vederea exercitarii dreptului de vot prin corespondenta la alegerile pentru presedintele Romaniei sau la alegerile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 187/2024 ordinul ministrului afacerilor externe nr. 373/28.02.2024 privind documentele care atesta resedinta in strainatate a cetatenilor romani in vederea exercitarii dreptului de vot prin corespondenta la alegerile…

- Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 se vor desfașura in ziua de duminica, 9 iunie 2024, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența pus joi seara in dezbatere publica de Ministerul de Interne.…

- Romanii din diaspora ar putea vota timp de 2 zile la alegerile europarlamentare care se vor desfasura in iunie. Premierul Marcel Ciolacu a confirmat, marti, la sediul PSD, discutiile privind doua zile de vot in diaspora. El spune ca au fost colegi din PSD care au venit cu propunerea, dar au fost si…