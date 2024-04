Cadoul cancelarului Scholz pentru Marcel Ciolacu. „E timpul României să înscrie!” Prim-ministrul Marcel Ciolacu s-a intalnit, sambata, la Palatul Victoria, cu cancelarul federal german Olaf Scholz, aflat in vizita in Romania, care i-a facut cadou mingea oficiala de la Euro 2024, la care va participa și naționala de fotbal a Romaniei. Momentul a fost prezentat pe Facebook de premierul Marcel Ciolacu. „Pasele intre prieteni merg cel mai bine. Acum e timpul Romaniei sa inscrie!In iunie, și tricolorii și romanii vor face o figura frumoasa in Europa!”, a postat pe Facebook premierul. Nemții, interesați sa investeasca in Romania, spune Ciolacu Premierul Marcel Ciolacu mizeaza pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz vine astazi, 6 aprilie, in Romania, unde va fi primit de premierul Marcel Ciolacu și va participa la intalnirea liderilor Partidului Socialistilor Europeni, transmite agenția News.ro, care citeaza cancelaria germana.Discutiile dintre Olaf Scholz și Marcel Ciolacu se vor…

- Cancelarul german vine in Romania. Olaf Scholz are programata pentru sambata o vizita in Romania, potrivit agendei publicate pe site-ul guvernului german. Cancelarul german va fi primit la Bucuresti de premierul Marcel Ciolacu pentru discutii, mentioneaza Cancelaria germana. „Discutiile se vor axa,…

- Se da stingerea la Guvern ! Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma resurselor, ci si din punct de vedere al responsabilitatii fata de mediu si insasi viata pe planeta Pamant, a declarat, astazi, premierul Marcel Ciolacu, cu ocazia „Orei…

- Primaria comunei Lopatari anunta semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Constructie si dotare Centru Comunitar Integrat”, prin accesarea unor fonduri nerambursabile, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) – Apel competitiv de proiecte conceput astfel incat sa asigure…

- Conducerea liberala a Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor a lansat ghidul de finanțare al Programului „Fabrici de reciclare”, obiectiv de investiții cuprins in Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Proiectul presupune edificarea a 26 de instalații de reciclare a deșeurilor,…

- "Ne uitam deja la executia bugetara care pentru luna ianuarie ANAF-ul si-a facut planul de venituri. Luna februarie este o luna surpriza. Este cea mai saraca din an pentru ca este nivelul de venituri al bugetului cel mai mic de peste an si o sa vedeti in curand o surpriza placuta pentru ceea ce inseamna…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, cu aceasta ocazie, ministrul dezvoltarii a apreciat activitatea structurilor asociative ale administratiei publice si implicarea acestora in procesul de implementare a unor politici publice fundamentate si aplicate, conectate la realitatile comunitatilor locale din…

- ”La transportatori avem in continuare aceasta negociere in ceea ce priveste RCA-ul, unde in seara asta, din cate stiu eu, presedintele ASF a avut discutii cu anumiti transportatori si au gasit anumite amendamente legislative pe care si le asuma presedintele ASF-ului. Ramane ca si eu sa stau de vorba…