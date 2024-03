Stiri pe aceeasi tema

- In semn de susținere pentru protecția mediului, Guvernul Romaniei anunța ca Palatul Victoria va participa la campania globala „Ora Pamantului”. Lumile vor fi stinse in aceasta seara, intre orele 20:30 și 21:30, marcand angajamentul țarii fața de acțiunile de mediu. Premierul Marcel Ciolacu subliniaza…

- Luminile in Palatul Victoria vor fi stinse, sambata seara, timp de o ora, intre 20.30 si 21.30, Guvernul Romaniei alaturandu-se si anul acesta campaniei globale de mediu Earth Hour (Ora Pamantului). ”Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma…

- Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma resurselor, ci si din punct de vedere al responsabilitatii fata de mediu si insasi viata pe planeta Pamant, declara premierul Marcel Ciolacu, cu ocazia “Orei Pamantului”.Luminile in Palatul Victoria…

- Luminile in Palatul Victoria vor fi stinse, sambata seara, timp de o ora, intre 20.30 si 21.30, Guvernul Romaniei alaturandu-se si anul acesta campaniei globale de mediu Earth Hour (Ora Pamantului).”Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma…

- Luminile in Palatul Victoria vor fi stinse sambata seara, timp de o ora, intre orele 20:30 și 21:30, Guvernul Romaniei alaturandu-se și anul acesta, prin acest demers, campaniei globale de mediu Earth Hour (Ora Pamantului). ”Domeniul energiei are o importanța strategica pentru oricare dintre statele…

- ”Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma resurselor de care dispunem la nivel global, ci si din punct de vedere al responsabilitatii fata de mediu si insasi viata pe planeta Pamant, care este casa noastra, a tuturor”, a transmis, sambata,…

- Premierul a participat la forumul anual al presedintilor Consiliului Investitorilor Straini (Foreign Investors Council – FIC), organizat astazi, la Palatul Victoria, arata comunicatul de presa al Executivului. „Tot ceea ce produce in Romania, angajeaza oameni in Romania, plateste taxe in Romania este…

- Partidul Social Democrat a facut dreptate pentru toți pensionarii din Romania. Toate pensiile vor crește cu 13,8% din luna ianuarie 2024. Astfel, toți cei 87.000 de seniori din județul Alba vor primi, din aceasta luna, o pensie majorata cu 13,8%. Creșterea pensiilor aduce un suflu nou pentru persoanele…