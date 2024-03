Stiri pe aceeasi tema

- ”Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma resurselor de care dispunem la nivel global, ci si din punct de vedere al responsabilitatii fata de mediu si insasi viata pe planeta Pamant, care este casa noastra, a tuturor”, a transmis, sambata,…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește, in ziua de 20 martie 2024, cu reprezentanții Consiliului de Afaceri Americano – Roman (AMRO). Intalnirea de la Palatul Victoria incepe la ora 10, a anunțat Guvernul Romaniei. The American-Romanian Business Council (AMRO) este o organizație cu sediul la Washington…

- ANUNT PENTRU PRESA Premierul Marcel Ciolacu si Secretarul General al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OCDE , Mathias Cormann, vor lansa, in data de 12 martie 2024, la Palatul Victoria, al doilea Studiu Economic consecutiv pentru Romania realizat de OCDE. Studiul vizeaza performanta…

- 28.02.2024COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Prin semnarea contractelor de construire a spitalelor regionale de urgenta Iasi si Cluj indeplinim o promisiune facuta de clasa politica de mai bine de 15 ani Contractele de executie pentru constructia spitalelor regionale de urgenta din Iasi si…

- Știți deja. Vladimir Putin i-a infipt in gat un interviu unui baiat dat afara de la FoxNews. Putin a sugerat ca Ucraina este un stat creat artificial de catre Stalin. Și a sugerat Romaniei, Ungariei și Poloniei ca ar putea recupera niște teritorii aflate acum in componența Ucrainei. Premierul Marcel…

- Romania este pe cale sa devina poarta de intrare a produselor vietnameze in Europa, iar la schimb vrea sa exporte pui și medicamente in Asia.Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Palatul Victoria, dupa ce l-a primit pe premierul Republicii Socialiste Vietnam, Pham Minh Chinh, aflat in vizita…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, miercuri la Palatul Victoria, noi consultari cu reprezentantii Confederatiilor din sectorul transporturilor cu privire la solutiile pregatite de Guvern ca raspuns la revendicarile formulate. „Guvernul este un partener corect de dialog. La nivelul ministerelor si institutiilor…

