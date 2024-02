Câteva posibile teme pentru europarlamentare

Campania electorală, pentru comasatele europarlamentare cu localele, va fi ca în ghicitoarea cu lupul capra și varza care trebuie trecute o punte. Cum treci puntea când ai un lup, o capră și o varză? The post Câteva posibile teme pentru europarlamentare first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]