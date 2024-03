Stiri pe aceeasi tema

- Luminile in Palatul Victoria vor fi stinse in aceasta seara, timp de o ora, intre 20.30 si 21.30, Guvernul Romaniei alaturandu se si anul acesta, prin acest demers, campaniei globale de mediu Earth HourTM Ora Pamantului , informeaza Guvernul RomanieiDomeniul energiei are o importanta strategica pentru…

- In fiecare an, la sfarsitul lunii martie, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Editia a 18-a va avea loc sambata, 23 martie 2024, la ora 20:30. „Ora Pamantului” a inceput in 2007, cand peste…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a anuntat luni, 5 februarie ca, la negocierile care incep la ora 15.00 la Palatul Victoria, punctul de plecare va fi cresterea cu 20% a salariilor in sistemul de sanatate. Dupa negocierile de acum doua saptamani, Guvernul acceptase oficial o creștere cu 15%.„Federatia…

- 25.01.2024 COMUNICAT DE PRESAConsultari ale prim ministrului Marcel Ciolacu cu reprezentantii Federatiei Sanitas Prim ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi, la Palatul Victoria, o runda de consultari cu o delegatie de reprezentanti ai Federatiei Sanitas, la care au participat, de asemenea, viceprim…

- Premierul a participat la forumul anual al presedintilor Consiliului Investitorilor Straini (Foreign Investors Council – FIC), organizat astazi, la Palatul Victoria, arata comunicatul de presa al Executivului. „Tot ceea ce produce in Romania, angajeaza oameni in Romania, plateste taxe in Romania este…