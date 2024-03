Începe oficial perioada electorală pentru alegerile din iunie Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor fi desemnati judecatorii din Biroul Electoral Central si se va stabili modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al copiei de pe lista electorala speciala, al listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorala suplimentara, al modelului listei sustinatorilor,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, luni, Hotararea de guvern privind calendarul alegerilor pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai și se va incheia pe 8 iunie 2024. „Guvernul a aprobat astazi (luni -n.r.) calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile…

- Guvernul a aprobat luni, 11 martie, intr-o ședința care a durat mai puțin de 20 de minute, calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare și pentru cele locale, ambele programate pe 9 iunie. Perioada electorala va incepe pe 12 martie, iar in termen de 5 zile vor fi desemnați…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, calendarul actiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare si locale programate in ziua de 9 iunie 2024. Potrivit calendarului, pe 12 martie incepe perioada electorala. *** in termen de cinci zile, cel mai tarziu la data de 16 martie, vor…

- Execuvitul a adoptat, luni, hotararea de Guvern privind aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Conform calendarului…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Cei de la București au decis ca alegerile…

- Nicolae Ciuca a incercat sa justifice, la un post TV, de ce a fost necesara decalarea alegerilor prezidențiale. Liderul PNL se arata convins ca, in felul acesta, romanii și-ar da și ei seama ce voteaza. Pe cale de consecința sa știe tot romanul „pentru ce se face campanie” electorala. Nu mesajul …

- Ministerul Afacerilor Interne a pus, joi, in transparenta publica, proiectul ordonantei de urgenta privind masurile avute in vedere pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale. Prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, despre scenariile privind comasarea alegerilor , ca patru runde de alegeri este foarte mult. Klaus Iohannis a declarat de la Strasbourg, inaintea discursului pe care l-a ținut in Parlamentul European, ca nu este impotriva unor comasari de alegeri , daca…