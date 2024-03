Reducerea cheltuielilor bugetare și alegerile europarlamentare și locale, pe masa Guvernului Pe agenda Guvernului se afla un act normativ privind reducerea cheltuielilor bugetare și proiectul de ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Execuția deficitului bugetului general consolidat pe prima luna a anului a fost de 0,45% – aproximativ 8 miliarde de lei – aproape dublu comparativ cu luna ianuarie 2023. Proiect de act normativ al Guvernului care se refera la reducerea cheltuielilor bugetare ține seama de faptul ca tara noastra trebuie sa plateasca si anul acesta dobanzi la imprumuturile facute in anii trecuți. Alegerile europarlamentare și locale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2024 se vor desfașura in ziua de duminica, 9 iunie 2024, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența pus joi seara in dezbatere publica de Ministerul de Interne.…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, la Roman, despre reducerea cheltuielilor bugetare, ca sunt pregatite masuri in acest sens, iar ele trebuiau sa fi fost finalizate ca analiza, doar ca au fost cateva prioritati care au generat intarziere, potrivit news.ro. „Am avut o discutie cu premierul…

- Este revolta in Neamț dupa decizia anunțata de liderii Coaliției. Se pare ca liderii filialelor PSD si PNL nu-și doresc liste comune pentru alegerile locale si vor avea candidati separati atat la primarii cat si la Consiliul Judetean Neamt. Anunțul a fost facut de catre presedintele PSD Neamt, Daniel…

- Sondajul, realizat de Avangarde, la comanda PSD și PNL, arata faptul ca mai mult de jumatate dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Acelasi sondaj mai arata ca PSD ar obtine 31% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European, iar PNL 20%, urmat de AUR…

- Fostul premier al țarii, Viorica Dancila, revenita in politica alaturi de partidul Națiune Oameni Impreuna, are in plan sa candideze pentru un loc in Parlamentul European. Totodata, aceasta a vorbit și despre comasarea alegerilor, alianțe politice, dar și o eventuala candidatura la prezidențiale. Intr-un…

- Din punct de vedere legal, nu exista niciun impediment ca alegerile europene sa fie comasate cu alegerile locale, afirma eurodeputatul Daniel Buda (PNL), considerand ca decizia este una „eminamente politica” si ca ea trebuie luata cat mai repede. „Partidele politice (…) trebuie sa ia aceasta decizie…

- Este oficial. Președintele Consiliului European, Charles Michel, candideaza la alegerile pentru Parlamentul European , transmite presa din Belgia. ”Am decis sa candidez la alegerile europene din iunie 2024”, a anunțat Charles Michel. Am luat aceasta decizie impreuna cu familia mea politica din Belgia…

- Purtatorul de cuvant al Executivului Mihai Constantin a declarat ca Guvernul este in continuare hotarat sa reorganizeze institutiile de stat, pentru eficientizare si reducerea cheltuielilor bugetare.„Intentia este in continuare extrem de viguroasa din partea Guvernului de reorganizare pentru eficientizarea…