Stiri pe aceeasi tema

- IF Metall, unul dintre cele mai mari sindicate din Suedia, a declarat miercuri ca greva impotriva Tesla continua in țara nordica, in pofida afirmațiilor facute de Elon Musk, CEO-ul producatorului de mașini electrice, ce ar putea sugera contrarul relateaza Reuters.

- Tesla a anulat mașina ieftina promisa de mult timp, pe care investitorii se bazau pentru a impulsiona creșterea ca producator auto de masa, potrivit a trei surse cu cunoștințe despre acest subiect și a mesajelor companiei, consultate de Reuters, scrie Mediafax.

- Tesla a inceput productia de masini cu volanul pe dreapta (RHD) la fabrica sa din Germania, pentru a le exporta anul acesta in India, au declarat pentru Reuters surse care și-au pastrat anonimatul.

- Numarul clientilor potentiali ai Tesla din SUA a inceput sa scada, conform unui studiu Caliber, scrie Reuters. Daca in noiembrie 2021 70% dintre americani luau in considerare sa cumpere o masina Tesla, numarul a scazut la doar 31% in luna februarie a acestui an. Datele arata o scadere de 8% doar in…

- Mai multi oameni ar alege sa cumpere masini Tesla daca Elon Musk nu ar fi la conducerea companiei. Este foarte probabil ca Elon Musk sa contribuie la distrugerea reputatiei, anunța Ziarul Financiar. Numarul clientilor potentiali ai Tesla din SUA a inceput sa scada, conform unui studiu Caliber, scrie…

- Decizia trage cortina asupra unui plan care ar fi ajutat Apple sa patrunda intr-o noua industrie si sa reproduca poate succesul iPhone. Proiectul a inregistrat progrese inegale de-a lungul vietii sale, iar sfarsitul sau vine pe masura ce producatorii auto mondiali si-au redus investitiile in vehicule…

- Tesla va actiona imediat pentru a organiza un vot al actionarilor pentru a transfera statul de constituire al producatorului de vehicule electrice din Delaware in Texas, a anuntat joi directorul general Elon Musk intr-o postare pe X, informeaza Reuters. Comentariile miliardarului vin la doua zile dupa…

- Un judecator din Delaware a anulat, marti, pachetul salarial record de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla (TSLA.O), calificand compensatia acordata de Consiliul de Administratie al producatorului de vehicule electrice drept "o suma de neinteles", nedreapta fata de actionari, transmite…