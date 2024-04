Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii care au obținut anularea compensatiile de 56 de miliarde de dolari acordate lui Elon Musk, ca fiind excesive, cer acum onorarii legale record de 6 miliarde de dolari, platibile sub forma de actiuni ale producatorului de masini electrice Tesla, transmite Reuters.

- Avocatii care au anulat compensatiile de 56 de miliarde de dolari acordate lui Elon Musk, ca fiind excesive, solicita onorarii legale record de 6 miliarde de dolari, platibile sub forma de actiuni ale producatorului de masini electrice Tesla, transmite Reuters. ”Recunoastem ca onorariul solicitat…

- Neuralink, compania specializata in implantarea de cipuri in creier a lui Elon Musk, si-a mutat inregistrarea sediului central din Delaware in Nevada, potrivit portalurilor de afaceri din ambele state, transmite Reuters.Acest lucru vine la aproximativ o saptamana dupa ce Musk a spus ca Tesla va organiza…

- Tesla va supune la votul acționarilor schimbarea statului in care este inregistrata compania, a anunțat joi Elon Musk, la doar doua zile dupa ce un judecator din Delaware i-a anulat pachetul salarial uriaș negociat cu directorii producatorului auto, relateaza Reuters.

- Dupa ce o instanța din Delaware a respins marți pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk, directorul general al Tesla și un consiliu de administrație considerat captiv al acestuia trebuie sa gaseasca o modalitate de a negocia un contract de inlocuire, ceea ce nu va fi ușor, apreciaza…

- Tesla intentioneaza sa produca noi modele de automobile electrice incepand din 2025Constructorul american de automobile electrice Tesla si-a informat furnizorii ca la mijlocul anului 2025 vrea sa demareze productia unui nou model, care poarta numele de cod 'Redwood', au dezvaluit pentru Reuters mai…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat ca nu s-ar simți confortabil sa transforme producatorul auto intr-un lider mondial in inteligența artificiala și robotica daca nu ar avea drepturi de vot echivalente cu 25% din acțiunile emise de companie, aproape dublu din numarul pe care le deține in prezent, relateaza…

- China a inregistrat in 2023 o crestere de 6% a vanzarilor de automobile, comparativ cu 2022, din ce in ce mai multi oameni profitand de discounturile acordate de producatorii auto si de noile modele lansate, transmit DPA si Reuters.Datele preliminare publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile…