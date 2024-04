Stiri pe aceeasi tema

- Personalul Tesla din Germania va alege un nou consiliu de intreprindere in aceasta saptamana, cand sindicatul IG Metall spera sa obtina o influenta mai mare asupra salariilor si a conditiilor de munca, dupa ce a acuzat producatorul american de automobile de prevederi inadecvate referitoare la siguranta,…

- Suedia a devenit oficial membra a NATO joi; premierul Ulf Kristersson a inmanat guvernului SUA documentatia oficiala, ultimul pas al procesului de aderare, transmite Reuters. Suedezii si-au reconsiderat neutralitatea traditionala dupa ce Rusia a invadat Ucraina in urma cu doi ani, dar procesul de aderare…

- Avocatii care au obținut anularea compensatiile de 56 de miliarde de dolari acordate lui Elon Musk, ca fiind excesive, cer acum onorarii legale record de 6 miliarde de dolari, platibile sub forma de actiuni ale producatorului de masini electrice Tesla, transmite Reuters.

- Neuralink, compania specializata in implantarea de cipuri in creier a lui Elon Musk, si-a mutat inregistrarea sediului central din Delaware in Nevada, potrivit portalurilor de afaceri din ambele state, transmite Reuters.Acest lucru vine la aproximativ o saptamana dupa ce Musk a spus ca Tesla va organiza…

- Tesla va actiona imediat pentru a organiza un vot al actionarilor pentru a transfera statul de constituire al producatorului de vehicule electrice din Delaware in Texas, a anuntat joi directorul general Elon Musk intr-o postare pe X, informeaza Reuters. Comentariile miliardarului vin la doua zile dupa…

- Un judecator din Delaware a anulat, marti, pachetul salarial record de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla (TSLA.O), calificand compensatia acordata de Consiliul de Administratie al producatorului de vehicule electrice drept "o suma de neinteles", nedreapta fata de actionari, transmite…

- Cel mai mare sindicat din Argentina a inceput miercuri (24 ianuarie) o greva de 12 ore, cu zeci de mii de muncitori care au manifestat in inima orașului Buenos Aires impotriva masurilor dure de austeritate economica și a reformelor noului președinte libertarian Javier Milei, potrivit Reuters. Acțiunea,…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat ca nu s-ar simți confortabil sa transforme producatorul auto intr-un lider mondial in inteligența artificiala și robotica daca nu ar avea drepturi de vot echivalente cu 25% din acțiunile emise de companie, aproape dublu din numarul pe care le deține in prezent, relateaza…