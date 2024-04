Alegeri 2024 în România: calendar și informații Patru tipuri de alegeri sunt programate. In țara noastra, anul acesta, au loc alegerile locale, alegerile parlamentare, alegerile prezidențiale și alegerile europarlamentare. Alegeri locale vor avea loc in 9 iunie 2024, concomitent cu alegerile pentru Parlamentul European, asta dupa ce coaliția de guvernare PSD-PNL a decis comasarea alegerilor. Alegerile prezidențiale vor avea loc in luna septembrie. Ultimele au fost lasate alegerile parlamentare, in decembrie. Calendarul alegerilor va arata așa: 9 iunie 2024 – alegeri locale și alegeri europarlamentare15 și 29 septembrie 2024 – alegeri prezidențiale8… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

