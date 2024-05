Kinderii, pe podium la Cupa Interstar In weekend-ul din 27-28 aprilie, Orașul Sibiu a fost gazda celei de-a 18-a ediții a Cupei Interstar, un eveniment sportiv important pentru cei mici. Printre participanții la acest eveniment s-au numarat și cei de la ACS Kinder, reprezentand cu mandrie grupele U9, U8 și U7. Cu un joc plin de energie și goluri spectaculoase, micii jucatori Kinder au demonstrat pasiunea și dedicarea lor pentru… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

