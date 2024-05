Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani primesc si vesti bune. Autoritatile au luat in seama plangerile lor si au mai relaxat o parte din obligatii. Este o decizie ce s-a luat la nivel de Uniunea Europeana. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit atenuarea reglementarilor de mediu pentru fermierii care vor sa obtina…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit atenuarea reglementarilor de mediu pentru fermierii care vor sa obtina subventii in cadrul Politicii Agricole Comune a UE (PAC), dupa protestele uriașe ale agricultorilor, care au durat luni de zile, din mai multe țari membre.

- Datoria publica a Romaniei a crescut puternic in luna februarie, cu circa 40 de miliarde de lei, de la 801,69 miliarde lei in ianuarie la 841,29 miliarde lei, potrivit datelor analizate de Profit.ro, relateaza News.ro. Cresterea rapida a datoriei la inceputul anului are loc ca urmare a strategiei Finantelor…

- Noile ținte energetice și climatice stabilite de Uniunea Europeana sunt dificil de pus chiar și pe hartie, nu doar in practica, in cazul Romaniei. Pentru a se alinia Pactului Verde European, Romania trebuie sa revizuiasca, pana pe 30 iunie, un document programatic esențial - Planul Național Integrat…

- Subvenționarea centralelor individuale pe baza de combustibili fosili va fi interzisa incepand din 2025, au hotarat eurodeputații. Va fi in continuare posibil sa se acorde stimulente financiare pentru sistemele de incalzire hibride, cum ar fi cele care combina o centrala pe combustibili fosili cu o…

- Bogdan Ivan a fost intrebat duminica, la Digi 24, ce se va intampla cu sutele de mii de functionari publici care odata cu digitalizarea isi vor pierde slujbele. “Statele care dau cele mai eficiente servicii administrative in format digital. Si avem Danemarca, Estonia, Portugalia, Polonia. Am facut…

- Comasarea alegerilor și contopirea listelor pentru europarlamentare se bazeaza pe frica, nu pe vreun program in folosul oamenilor. La anunțarea deciziei, cei doi lideri de partide n-au facut nicio trimitere la vreun proiect politic comun al viitorilor europarlamentari, colegi de lista. Nici un cuvant…

- Poziția de comisar european pentru aparare ar putea sa se regaseasca in componența viitoare Comisii Europene in condițiile in care UE iși consolideaza capacitațile militare din cauza razboiului din Ucraina. Aceasta propunere i-a fost facuta actualei președinte Ursula von der Leyen, care a fost de acord,…