- Mama Raisei, fetița in varsta de doi ani din Dolj, care a fost omorata și lasata intr-o groapa, a vorbit despre comportamentul pe care nepotul ei, presupusul criminal, il avea cu micuța. Femeia care i-a dat viața fetiței a facut declarații importante. Iata ce a marturisit Cristina in exclusivitate pentru…

- Trupul neinsuflețit al Raisei, fetița in varsta de doi ani din Dolj, a fost gasit chiar de tatal criminalului. In exclusivitate pentru Acces Direct de la Antena Stars, parintele baiatului in varsta de 15 ani a facut marturisiri cutremuratoare. Iata ce a declarat barbatul!

- Crenguța, mama principalului suspect in cazul morții Raisei, nu il crede pe fiul ei in stare sa ii faca rau copilei, mai ales ca a mai stat in preajma ei și inainte, spune ea. Femeia a lamurit și subiectul legat de problemele de sanatate cu care se confrunta verișorul Raisei.

- Apar detalii șocante in cazul fetiței ucise din Dolj. Verișorul adolescent al micuței de doar doi ani, gasita moarta intr-o rapa dupa ce disparuse de acasa, este principalul suspect de crima. Baiatul de 15 ani și parinții sai au fost ridicați și duși la audieri. Oamenii legii au schimbat și incadrarea…

- Lovitura in cazul Raisei, fetița disparuta și gasita moarta in Dolj! Polițiștii l-au prins pe principalul suspect ca ar fi comis crima. Marea surprindere a tuturor a fost cand au aflat ca este vorba despre verișorul in varsta de 15 ani al Raisei! Baiatul a fost dus la audieri.

- Un om al strazii din Alba Iulia condamnat la inchisoare cu executare. Fapta pe care a comis-o a orpiliat cetațenii din oraș Un om al strazii din Alba Iulia va merge la inchisoare pentru șase luni. Este vorba despre un tanar care iși facea veacul pe strazile din oraș, in special prin zona de centru a…

- Adrian Cuculis, avocatul familiei tinerei decedate in accidentul rutier de la 2 Mai provocat de Vlad Pascu, a declarat ca la termenul de joi judecatoarea a admis solicitarea lui Pascu de a se judeca dosarul in procedura simplificata pentru a putea beneficia astfel de reducerea cu o treime a pedepsei.…

- Inchisoare cu executare pentru cateva pachete de cafea furate dintr-un magazin din Alba Iulia. Ce le-a spus hoțul, anchetatorilor Un barbat care a furat mai multe pachete de cafea, dintr-un magazin din Alba Iulia și-a aflat pedeapsa. Fapta s-a petrecut in anul 2021, dar acesta a fost condamnat in luna…