- Alex Velea și Connect-r au topit inimile spectatorilor cu marea lor impacare. Pe scena, cei doi artiști și-au cerut iertare unul de la celalalt pentru greșelile din trecut și au cantat celebra piesa „Daca dragostea dispare”.

- Magia NEVERSEA revine pe litoralul romanesc La Constanta, pe 9 mai, organizatorii festivalului sustin o conferinta de presa la restaurantul The View din municipiu, unde se vor oferi informatii in exclusivitate despre noua editie a festivalului ndash; artistii din lineup si noua identitate.La conferinta…

- Se continua tradiția locala la Patarlagele, de a sarbatorii ziua comunitații, prin organizarea unui spectacol-eveniment. Festivalul din Patarlagele ajunge la a 26-a ediție și se va desfașura sambata, 11 mai. ,,Va invitam cu drag la Targul Cucului, ediția a XXVI-a, incepand cu orele 11:00! Sarbatorim…

- Cea de-a zecea gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ii aduce pe scena show-ului Te cunosc de undeva! pe Ileana Sararoiu și Ștefan Banica, doi titani ai divertismentului romanesc, interpretați de Connect-R si SHIF

- ,,Ce mai conteaza, Relule, o rochie in plus?”, a fost reacția lui SHIFT, in momentul in care a aflat ca o va impersona pe nimeni alta decat pe Ileana Sararoiu, celebra solista de muzica populara romaneasca.

- INNA este in Mexic pentru a susține un concert in cadrul festivalului Tecate Norte, un eveniment grandios care are loc timp de 3 zile in Monterrey. Line-up-ul evenimentului include nume mari la nivel internațional precum Imagine Dragons, Kendrick Lamar, Thirty Seconds to Mars, Placebo, Anitta, Sum 41,…

- IN NOUL VAL DE ARTIȘTI SE REGASESC ȘI NUME LEGENDARE IN CULTURA UNDERGROUND – CARL COX, SOLOMUN ȘI FISHER UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, se pregatește sa-și deschida porțile universului magic in perioada 8-11 august pentru sutele de mii de fani din intreaga lume, pentru care…

- A doua ediție a festivalului Massif a adunat peste 43.000 de iubitori ai muzicii, distracției și muntelui, in cele 4 zile de show-uri și concerte live din Poiana Brașov. Peste 43.000 de participanți au fost prezenti in Poiana Brasov , in cele 4 zile ale festivalului Massif. Artiști romani și internaționali…