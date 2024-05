Subvenții UE de miliarde de euro pentru activități dăunătoare naturii Un raport WWF arata ca statele membre UE direcționeaza anual intre 34 și 48 de miliarde de euro din subvențiile europene catre activitați care dauneaza naturii. Deși aceste subvenții daunatoare acopera toate sectoarele majore ale economiei, cea mai mare parte a acestora provine din agricultura. Potrivit unei noi cercetari, pana la 60% din banii alocați Politicii Agricole Comune (PAC) a UE, totalizand 32,1 miliarde de euro pe an, sunt cheltuiți de statele UE pentru activitați care incurajeaza agricultura nesustenabila la scara larga. Aceste practici distrug habitatele naturale, oferind in același… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii romani primesc si vesti bune. Autoritatile au luat in seama plangerile lor si au mai relaxat o parte din obligatii. Este o decizie ce s-a luat la nivel de Uniunea Europeana. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit atenuarea reglementarilor de mediu pentru fermierii care vor sa obtina…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit atenuarea reglementarilor de mediu pentru fermierii care vor sa obtina subventii in cadrul Politicii Agricole Comune a UE (PAC), dupa protestele uriașe ale agricultorilor, care au durat luni de zile, din mai multe țari membre.

- China Petroleum & Chemical Corp, asa cum este cunoscut oficial Sinopec, a raportat duminica un venit net de 18,32 miliarde de yuani (2,53 miliarde de dolari) intre ianuarie si martie, potrivit unui document depus la Bursa de Valori din Shanghai pe baza standardelor de contabilitate chineze. Gigantul…

- Pentru a noua oara consecutiv, cheltuielile militare globale, in 2023, au depașit cifrele din anul precedent, arata raportul Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Cheltuielile in 2023 au crescut cu 6,8%, la aproximativ 2,28 trilioane de euro. Este cea mai mare…

- Producatorul auto chinez BYD Co. a primit subventii guvernamentale directe in valoare de cel putin 3,4 miliarde de euro, in cadrul strategiei Beijingului de a domina piata automobilelor electrice si a altor tehnologi verzi, sustine un nou studiu publicat miercuri de un institut german, transmite Bloomberg.

- In primele doua luni ale anului, deficitul bugetar a urcat la aproape 29 de miliarde de lei, adica 1,67% din PIB. Spre comparație, in perioada similara a anului trecut, gaura de la buget a fost de 17 miliarde de lei, repectiv 1,07% din PIB. Asta in condițiile in care cheltuielile au crescut cu 27%,…

- ”In cadrul discutiilor, ministrul a subliniat nevoia de eficientizare calitativa a cheltuielilor bugetare prin cresterea ponderii cheltuielilor cu finantare din fonduri externe fata de cele din surse nationale, dar si a cheltuielilor de investitii in total cheltuieli bugetare. Ministrul Finantelor a…

- Occidentul a impus sanctiuni ample impotriva exporturilor de energie ale Rusiei, incercand sa priveze Kremlinul de venituri cruciale din petrol si gaze, dupa ce Moscova si-a trimis armata in Ucraina, in februarie 2022. O amenintare a SUA de a lovi cu sanctiuni firmele financiare care fac afaceri cu…