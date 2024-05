Stiri pe aceeasi tema

- Considerat un activ de rezerva sigur, aurul se vinde ca painea calda in magazinele din Coreea de Sud, metalul fiind la fel de popular ca celebra supa ramen. The post METAL PREȚIOS Aurul se vinde ca painea calda in Coreea de Sud first appeared on Informatia Zilei .

- Cel mai mare lant de magazine de proximitate din tara, CU, a colaborat cu Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) pentru a oferi clientilor mini lingouri de aur – iar acestea se vand ca painea calda. O varietate de lingouri de aur de dimensiunea unghiilor, cu o greutate cuprinsa intre…

- Magazinele din Coreea de Sud au un nou produs popular in oferta – lingouri de aur. Cel mai mare lanț de magazine de proximitate din țara, CU, a colaborat cu Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) pentru a oferi clienților mini lingouri de aur – și se vand ca painea calda, potrivit…

- Mihai Stoica (59 de ani), proaspat reconfirmat in funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat ca au fost vandute peste 20.000 de bilete la derby-ul cu Rapid, programat pe 20 aprilie, ora 20:30, in etapa 5 a play-off-ului. Peste fix o saptamana, sambata, 20 aprilie, FCSB…

- Un produs romanesc a provocat isterie la nivel internațional. Este foarte iubit la noi in țara, dar se bucura de un succes formidabil și peste hotare. Se vinde pe banda rulanta in magazine și chinezii pur și simplu il adora. Produs romanesc, certificat UE Romania este cunoscuta la nivel mondial pentru…

- Astfel, cea mai noua colecție a cunoscutei case de moda include o brațara formata dintr-o clasica rola de banda adeziva, ce poate fi achiziționata in mod obișnuit din orice supermarket.Cu o deosebire, insa: benzile adezive din comerțul destinat marelui public nu au imprimate logo-ul Balenciaga. Prețul…

- In luna februarie s-au vandut aproape 58.000 de imobile, mai multe decat in luna ianuarie, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Cele mai multe tranzacții au fost in București, Ilfov și Iași. In luna februarie 2024 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 53.793…