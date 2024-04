Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele panseuri ale lui Marcel Ciolacu ne arata un politician cu dezinvoltura și tupeu, bagacios și gata sa faca eveluari pe orice domeniu, pe orice subiect, cu aplombul pescarului care nu se teme ca ii numara cineva peștii. Ciolacu este genul de politician nascut din generația producatorilor de foi…

- Este weekend și avem timp liber pentru ceea ce ne dorim. Putem face activitațile preferate sau petrecem timp cu familia. Indiferent de ce alegi, un lucru nu trebuie sa lipseasca deloc și anume glumele haioase. Ele te vor face sa razi și iți vor oferi o stare de bine toata ziua.

- In lumea agitata in care traim, este esențial sa gasești mici momente de rasfaț și ingrijire personala. Și ce poate fi mai placut decat sa iți ingrijești unghiile și sa te rasfeți in procesul de realizare a manichiurii cu oja semipermanenta? Acest ritual de frumusețe nu este doar despre a-ți infrumuseța…

- „Romanii au talent” revine in aceasta seara, de la 20.30, cu ediția cu numarul șapte a sezonului 14. Mai mulți concurenți vor urca pe scena, printre aceștia și Nali Dobrin, care are 15 ani și iși dorește sa le arate juraților cata emoție poate transmite prin dansul ei. Au mai ramas doar cateva ore pana…

- Pe piața exista in momentul de fața doua tipuri de caști și anume microcasca japoneza de culoarea pielii, precum și casca cu microvibrații. Atat casca japoneza, cat și cea cu microvibrații au avantaje și dezavantaje, acestea fiind prezentate in momentul cand iei decizia de a achiziționa un anumit produs.…

- Indiferent despre cine ar fi vorba, decesul unuia dintre parinți este un moment greu pentru oricine. La fel de greu a fost și pentru Oana, dupa data de 23 februarie, cand mama acesteia, Mioara Roman s-a stins din viața. Dar, cu doar cateva zile inainte, Oana avea sa faca un ultim gest.

- Februarie aduce cu sine nu doar Sezonul Peștilor și Ziua Indragostiților , ci și o serie de evenimente astrologice care vor influența scena politica romaneasca. Indiferent de partid sau orientare politica, luna aceasta va aduce emoții intense pentru toți actorii din peisajul politic. Ne place sa cercetam…

- Conceptul de „apres-ski” a dominat tendințele de iarna in anii ’80 și a declanșat de ceva vreme o revenire nostalgica la stilurile de odinioara specifice sezonului rece. Pentru asta trebuie sa le mulțumim austriecilor pentru ca au inventat acest concept care ne spune cum sa ne petrecem timpul la capatul…