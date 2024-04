Ciolacu, mai ridicol decît alaltăieri Ultimele panseuri ale lui Marcel Ciolacu ne arata un politician cu dezinvoltura și tupeu, bagacios și gata sa faca eveluari pe orice domeniu, pe orice subiect, cu aplombul pescarului care nu se teme ca ii numara cineva peștii. Ciolacu este genul de politician nascut din generația producatorilor de foi de prostest aparute dupa caderea lui Ceaușescu la Buzau,cu pretenții de om cu merite deosebite la „ravuluție”. Carator de geanta, de puști și de covrigi, cu școala facuta in timpul partidelor de vinatoare și al meselor vinatorești de dupa, dar și in timpul navetei Buzau-București și retur, el și-a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat, referitor la afirmatia pe care a facut-o, joi la Timisoara, atunci cand a spus ca „Buzaul nu e in Moldova si va rog frumos sa nu ma jigniti”, ca „nu a fost nimic peiorativ” și spune ca iși cere scuze „daca cineva s-a simțit jignit”.

- Marcel Ciolacu revine cu explicații dupa o gluma pe care a facut-o joi la Timișoara. Premierul spusese ca „Buzaul nu e in Moldova și va rog frumos sa nu ma jigniți”, iar acum afirma ca nu a dorit sa-i jigneasca pe moldoveni, mai ales ca mama sa este din Tecuci.

- „Asta e, a venit banațeanul de Grindeanu sa faca autostrada in Moldova. Buzaul nu e in Moldova și va rog frumos sa nu ma jigniți! Dar a venit și un buzoian care totuși impreuna cu dl Grindeanu și restul colegilor din guvern am inceput sa aducem timișorenilor ce e corect sa aducem”, a spus premierul,…

- Marcel Ciolacu a facut o remarca deloc inspirata intr-o conferința de presa la Timișoara, precizand ca se simte jignit daca e facut „moldovean“, el fiind din Buzau. Gafa premierului a fost sesizata imediat și taxata prin grimase de catre colegii sai Alfred Simonis (TM) și Marian Neacșu (IL).

- Copleșiți de nazdravaniile tembele ale lui Piedone și de zimbetele forțate și disperate ale doctorului Cirstoiu, n-am mai realizat ca ne scapa multe aspecte ale anului electoral. Și unul dintre ele arata ca o șmecherie cu bucluc legata cu ața de cilți. Este cea a listelor cu semnaturi de susținere.…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a anunțat marți, 19 martie, ca Gabriela Firea se va regasi pe lista coaliției la alegerile europarlamentare din 9 iunie si va coordona alaturi de ministrul energiei, Sebastian Burduja, campania electorala pe București, transmite News.ro. Citește și: Manager…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidatilor la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea aliantei PSD PNL, potrivit stiripesurse.ro.Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidaților la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea alianței PSD-PNL. Sefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan de la PNL. Pe aceasta lista comuna de…