Toni Greblă nu greblează nimic Copleșiți de nazdravaniile tembele ale lui Piedone și de zimbetele forțate și disperate ale doctorului Cirstoiu, n-am mai realizat ca ne scapa multe aspecte ale anului electoral. Și unul dintre ele arata ca o șmecherie cu bucluc legata cu ața de cilți. Este cea a listelor cu semnaturi de susținere. Cine a revazut Legea electorala cu ale sale prevederi de la „Art. 16 (4) din Legea nr. 33/2007, „listele de candidati propuse de partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau aliantele electorale trebuie insotite de o lista cuprinzand cel putin… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

