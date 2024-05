AstraZeneca retrage vaccinul COVID-19. Cum a motivat deciza AstraZeneca retrage vaccinul COVID-19. Compania a inceput sa-și retraga vaccinul impotriva Covid-19 de pe piața internaționala, din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile”, care vizeaza noi variante ale virusului, scriu Reuters . Recent, compania a recunoscut pentru prima data ca vaccinul prezinta riscul unui efect secundar rar, dar grav, cunoscut sub numele de tromboza cu trombocitopenie. Anunțul a fost facut dupa ce, in luna martie, compania farmaceutica și-a retras in mod voluntar autorizația de introducere a produsului pe piața UE. Pe 7 mai, Agenția Europeana pentru Medicamente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

