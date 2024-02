Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu a fost intrebat daca este posibila o scadere a ratei dobanzii de politica monetara la sedinta din aprilie. “Stiu ca va dezamagesc, dar chiar nu va raspund. Nici nu stiu precis. Daca nu ma insel, in sedinta precedenta, am spus ”Domnule, nici nu putem sa discutam daca nu avem o traiectorie…

- Cei 9 membri ai Consiliului de Administrație al Bancii Naționale vor decide, marți, daca scad sau mențin dobanda-cheie. In mare parte decizia deja e luata, dar azi se supune la vot hotararea lor, relateaza HotNews.ro.Cu puțin timp inainte, cei noua participasera la ședința de politica monetara unde,…

- In ultima ședința de politica monetara, BNR a menținut la 7% rata dobanzii-cheie, conform așteptarilor economiștilor și analiștilor. In același timp, s-a sugerat ca discuțiile privind reducerea ratelor ar putea incepe odata ce inflația scade sub nivelul ratei cheie, adica undeva in al doilea trimestru…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala printr-un comunicat. De asemenea, CA al BNR a hotarat pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard)…

- Consiliul de adminstrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) s-a intrunit azi și a decis menținerea atei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de astazi, 12 ianuarie 2024, a hotarat urmatoarele:…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 12 ianuarie 2024, a hotarat urmatoarele:- mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an;- mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de vineri, a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 12 ianuarie 2024, a hotarat urmatoarele:mentinerea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei se reuneste astazi pentru prima sedinta de politica monetara din acest an, dupa ce anul trecut a pastrat pe tot parcursul anului rata dobanzii la 7%. Potrivit analistilor, Banca Centrala ar putea decide o prima scadere a ratei dobanzii in conditiile…