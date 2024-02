Stiri pe aceeasi tema

- Sunt convins ca, in cadrul Congresului de la București, PPE va fi unit și va da un vot clar pentru susținerea Ursulei von der Leyen drept candidat, afirma eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.„Sunt convins ca Ursula von der Leyen va deveni candidata Partidului Popular European pentru poziția…

- Miine dimineața, 19 februarie, Ursula von der Leyen iși va anunța disponibilitatea de a candida pentru un al doilea mandat la șefia Comisiei Europene, dupa o convorbire in cadrul prezidiului Uniunii Creștin-Democrate. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bild. Dupa cum scrie publicația,…

- Germany has uncovered a major “pro-Russian disinformation campaign” using thousands of fake accounts on X to try and stir anger at Berlin’s support for Ukraine, a media report said on Friday, according to Euractiv. The revelations come amid growing concern about the impact increasingly sophisticated…

- Ursula von der Leyen iși va anunța cel mai probabil candidatura pentru un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene pe 19 februarie, la Berlin, potrivit informațiilor oferite de doua persoane familiarizate cu planurile politicianului german, scrie Politico. Conducerea partidului Uniunea Creștin-Democrata…

- In timp ce cursa pentru cele mai importante posturi din UE se incinge, „regina” Europei ramane favorita la caștigarea celui de-al doilea ei mandat de președinte al Comisiei Europene și devine, totodata, principala ținta a oricarui contracandidat care ar vrea sa ii ia locul, relateaza Politico.Pentru…

- Viitorul presedinte al Comisiei Europene va fi ales in conformitate cu rezultatul alegerilor europarlamentare, iar Partidul Popular European (PPE) va confirma candidatura Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat, a declarat vineri Antonio Tajani, vicepresedinte PPE și ministrul de externe al Italiei,…

- USR anunța, joi, intr-un comunicat de presa ca a trimis o scrisoare oficiala președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, legata de dosarul vaccinurilor instrumentat de DNA, potrivit unui comunicat al partidului. Dosarul ii vizeaza pe foștii miniștri USR ai Sanatații Vlad Voiculescu și Ioana…

- Cazul din instanța este cea mai noua consecința a contractului urias de vaccinuri Covid-19 incheiat de Ursula von der Leyen, sefa Comisiei Europene. Gigantul farmaceutic american Pfizer a dat in judecata guvernul Poloniei pentru neplata a 60 de milioane de doze de vaccinuri dezvoltate in colaborare…